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Происшествия     30.05.2019 15:58

СК РФ расследует дело о коррупции в управлении СК РФ на транспорте

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Теги:  СК РФ  уголовное дело  коррупция 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками УФСБ Москвы и Московской области расследуют дело о получении взятки главой Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, одним из следователей отдела и адвокатом из Крыма, сообщается на официальном сайте СК РФ.

По версии следствия указанные сотрудники транспортного управления СК РФ совместно с адвокатом получили взятку от фигуранта уголовного дела. Взятка была дана за выдачу фигуранту ранее изъятых при обыске предметов и документов. 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере 1 миллиона рублей. Эти деньги адвокат и названые сотрудники транспортного управления СК РФ разделили между собой.

Все три подозреваемых задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».


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Теги: 
СК РФ  уголовное дело  коррупция 

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