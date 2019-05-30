30 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками УФСБ Москвы и Московской области расследуют дело о получении взятки главой Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, одним из следователей отдела и адвокатом из Крыма, сообщается на официальном сайте СК РФ.



По версии следствия указанные сотрудники транспортного управления СК РФ совместно с адвокатом получили взятку от фигуранта уголовного дела. Взятка была дана за выдачу фигуранту ранее изъятых при обыске предметов и документов. 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере 1 миллиона рублей. Эти деньги адвокат и названые сотрудники транспортного управления СК РФ разделили между собой.



Все три подозреваемых задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».