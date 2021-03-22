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Происшествия     22.03.2021 17:42

СК сообщил о фальсификациях на пензенских выборах с участием Белозерцева

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Теги:  СК РФ  Иван Белозерцев  Белозерцев  выборы  Пензенская область  фальсификации  обвинение 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Следственное управление СК РФ по Пензенской области, считает, что в единый день голосования 13 сентября 2020 года, в ходе выборов губернатора на одном из избирательных участков произошла фальсификация итогов выборов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Обвинение в фальсификации итогов выборов предъявлено председателю участковой избирательной комиссии (УИК). По версии следствия, председатель собственноручно заполнила 1324 неиспользованных бюллетеня, поставив отметку о голосовании за одного из кандидатов и поместила их в ящик для голосования. При этом, реально на участке проголосовали 204 человека, а чем председателю УИК было известно.

Далее она вместе с другими членами избиркома, не знавшими о ее действиях, неверно подсчитала голоса, внеся в протокол ложные сведения с учетом не менее 662 избирателей, не явившихся на участок и не участвовавших в выборах.

Победу на выборах одержал действующий глава Пензенской области Иван Белозерцев, набравший 78,72% голосов. 21 марта Белозерцев был задержан по обвинению в получении взяток на сумму более 31 миллиона рублей. Сегодня суд в Москве арестовал Белозерцева до 20 мая. 

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Теги: 
СК РФ  Иван Белозерцев  Белозерцев  выборы  Пензенская область  фальсификации  обвинение 

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