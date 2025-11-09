СК сообщил о массе взрывного устройства от которого в Красногорске пострадал ребенок

12 ноября — Mossovetinfo.ru — Масса взрывного устройства, от которого в Красногорске пострадал ребенок, составляет около 10 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил Следственный комитет. Также сообщается, что глава СК Александр Бастрыкин направил в Красногорск сотрудников Центрального аппарата СК для выяснения обстоятельств взрыва.



Ранее СК РФ сообщил, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.



Также накануне вечером Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком». Сообщается, что часть обломков упала на автостоянку, находящуюся около «Снежкома» и проходящую вдоль него дорогу. В результате ЧП пострадали три человека, им оказана медпомощь. Также получили повреждения автомобили на парковке и жилые дома около демонтируемого комплекса.



Напомним, что в Красногорска, расположенном у границы Москвы, размещены структуры губернатора и правительства Московской области.