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Происшествия     12.05.2025 06:36

СК, уголовное дело - приезжие избили и нанесли ножевое ранение мужчине, который заступился за девушку

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Теги:  убийство  покушение  поручение  Председатель  СК  СКР  следком  уголовное дело 

12 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В.В. возбудить уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения группы приезжих на мужчину в Москве и доложить об установленных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба СК. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«В социальных медиа сообщалось, что в Москве трое приезжих избили и нанесли ножевое ранение мужчине, который заступился за девушку», - отмечается в сообщении.


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Теги: 
убийство  покушение  поручение  Председатель  СК  СКР  следком  уголовное дело 

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