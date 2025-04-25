СК, уголовное дело - приезжие избили и нанесли ножевое ранение мужчине, который заступился за девушку

12 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В.В. возбудить уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения группы приезжих на мужчину в Москве и доложить об установленных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба СК. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.



«В социальных медиа сообщалось, что в Москве трое приезжих избили и нанесли ножевое ранение мужчине, который заступился за девушку», - отмечается в сообщении.



