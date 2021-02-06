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Происшествия     06.02.2021 22:48

СК: в результате пожара в ТиНАО погиб один взрослый и двое детей

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Теги:  уголовное дело  дети  следствие  следственный комитет  пожар  СК  СКР  СК РФ 

6 февраля. Mossovetinfo.ru - Днем 6 февраля в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Мосрентген погибли один взрослый и двое детей, информация о других потерпевших уточняется.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве на своем сайте сообщило, что возбудило уголовное дело по статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). 

Следствие рассматривает версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки, ведется расследование. Ранее сообщалось о смерти двоих детей.

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Теги: 
уголовное дело  дети  следствие  следственный комитет  пожар  СК  СКР  СК РФ 

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