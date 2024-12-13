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Происшествия     15.12.2024 15:29

СК возбудил два дела по факту крушения танкеров в акватории Чёрного моря

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Теги:  Чёрное море  шторм  танкер  Волгонефть  крушение  СК  следствие  МЧС 

15 декабря — Mossovetinfo.ru — СК возбудил два дела по факту крушения танкеров в акватории Чёрного моря «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Об этом сообщается в Telegram СК по Республике Крым и городу Севастополю.

«Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Чёрного моря потерпели бедствие два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие нефтепродукты», — отмечается в заявлении.

В СК добавили, что информация по потерпевшим уточняется.

Предварительной причиной крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» назвали шторм. Волны пробили корпуса обоих судов, после чего из-за возникшей трещины оба танкера фактически развалились на две части.

13 членов экипажа танкеров эвакуированы, один человек погиб. Информация об этом содержится в сообщении МЧС России, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. Идет спасательная операция.

Судьба четырёх моряков, которые могли находиться в машинном отделении или трюме тонущего в Керченском проливе танкера, остаётся неизвестной. Предварительно, они могли погибнуть.

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Карта места

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Теги: 
Чёрное море  шторм  танкер  Волгонефть  крушение  СК  следствие  МЧС 

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