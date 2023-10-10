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Происшествия     10.10.2023 11:05

СК завершил расследование дела о теракте в Петербурге, где погиб военкор Татарский

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Теги:  Максим Фомин  псевдоним Владлен Татарский  военный корреспондент  теракт  кафе  Санкт-Петербург  уголовное дело  Дарья Трепова  расследование 

10 октября — Mossovetinfo.ru — Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский).

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление) УК РФ. Также к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления) привлечен Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой путем введения в заблуждение правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

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Теги: 
Максим Фомин  псевдоним Владлен Татарский  военный корреспондент  теракт  кафе  Санкт-Петербург  уголовное дело  Дарья Трепова  расследование 

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