31 октября. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы на территории одного из заводов загорелся склад с автомобильными покрышками, создан штаб для тушения пожара, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.
Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, окрестности заволокло дымом. Для тушения пожара на месте развернут оперативный штаб. Сообщается, что пожарные работают с соблюдением правил охраны труда.
Как утверждает администрация объекта, людей на складе нет. Информации о пострадавших не поступало.
16:31 Происшествия Склад с покрышками горит на востоке Москвы, создан штаб для тушения
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