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Происшествия     03.04.2023 11:33

СКР сообщил о задержании Дарьи Треповой по делу о взрыве в петербургском кафе

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Теги:  Дарья Трепова  задержание  СКР  Владлен Татарский 

3 апреля. Mossovetinfo.ru - Задержана Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к преступлению по делу о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский), сообщает в понедельник Telegram-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", - говорится в сообщении канал Следственного комитета РФ (СКР).

Ранее в понедельник МВД объявило Трепову в розыск.

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Теги: 
Дарья Трепова  задержание  СКР  Владлен Татарский 

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