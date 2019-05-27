27 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московского управления СК РФ ходатайствуют перед судом об аресте водителя, который в ночь на 26 мая совершил в Москве наезд на инспектора ДПС, сообщается на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что в ночь с 25 на 26 мая на Кутузовском проспекте сотрудники ДПС остановили машину Toyota Land Cruiser 200. Инспектор ДПС попросил водителя предъявить документы, водитель предъявил права, однако после этого повел себя неадекватно и попытался скрыться на автомобиле. В ходе преследования, когда иномарка остановилась на красный сигнал светофора, полицейские попытались задержать водителя, однако он совершил наезд на инспектора, который получил травмы и был госпитализирован.
В итоге нарушитель был задержан, им оказался 27-летний молодой человек. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
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