Следователи проверят слова Артемия Лебедева о мощах Сергия Радонежского

23 декабря, Mossovetinfo.ru - Следователи московского СК проводят доследственную проверку на наличие признаков состава преступления по ст. 148 УК РФ в высказываниях блогера и дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых, размещенные в его Telegram-канале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение - о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела.



Напомним, что 21 декабря Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе раскритиковал Артемия Лебедева за пост в соцсети и назвал «нравственно неприемлемым» высказывание дизайнера, затронувшее память Сергия Радонежского, отметив, что Радонежский является не только канонизированным святым, но и «отцом российской государственности.



В РПЦ призвали проверить на предмет оскорбления церкви высказывания блогера Артемия Лебедева.



В то же время Зюганов обвинил Артемия Лебедева в варварстве, невежестве и провокациях из-за высказываний по поводу того, что «в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао».

Зюганов сравнил хранящиеся в мавзолее на Красной площади останки Ленина с мощами православных святых по принципу схожей «культуры погребения», присущей православному христианству.