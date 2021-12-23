 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Происшествия     23.12.2021 12:20

Следователи проверят слова Артемия Лебедева о мощах Сергия Радонежского

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергий Радонежский  святые  РПЦ  СК  проверка  Лебедев  КПРФ  Зюганов  Ленин  мавзолей 

23 декабря, Mossovetinfo.ru - Следователи московского СК проводят доследственную проверку на наличие признаков состава преступления по ст. 148 УК РФ в высказываниях блогера и дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых, размещенные в его Telegram-канале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение - о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, что 21 декабря Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе раскритиковал Артемия Лебедева за пост в соцсети и назвал «нравственно неприемлемым» высказывание дизайнера, затронувшее память Сергия Радонежского, отметив, что Радонежский является не только канонизированным святым, но и «отцом российской государственности.

В РПЦ призвали проверить на предмет оскорбления церкви высказывания блогера Артемия Лебедева.

В то же время Зюганов обвинил Артемия Лебедева в варварстве, невежестве и провокациях из-за высказываний по поводу того, что «в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао».
Зюганов сравнил хранящиеся в мавзолее на Красной площади останки Ленина с мощами православных святых по принципу схожей «культуры погребения», присущей православному христианству.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергий Радонежский  святые  РПЦ  СК  проверка  Лебедев  КПРФ  Зюганов  Ленин  мавзолей 

Возврат к списку

Лента новостей

12:20 Происшествия Следователи проверят слова Артемия Лебедева о мощах Сергия Радонежского

12:38 Город (Москва и область) Коронавирусом в Москве переболели 2 млн человек - Собянин

11:51 Власть Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

15:12 Власть В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми

09:33 В России Мутко спрогнозировал двузначные проценты по ипотеке в 2022 году

Актуальные материалы

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

13:39 Общество Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 19 декабря

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

15:41 Общество В Москве на следующей неделе ожидаются 20-градусные морозы

19:28 Город (Москва и область) Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

14:38 Город (Москва и область) Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru