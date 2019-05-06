6 мая. Mossovetinfo.ru – Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом «Сухой Суперджет 100» в аэропорту Шереметьево, сообщается на официальном сайте СК РФ.
В качестве версий рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также лиц, проводивших техосмотр самолета, неисправность самолета, а также неблагоприятные метеорологические условия.
Следственная группа продолжает работать в аэропорту, изъяты для изучения бортовые самописцы, записи переговоров экипажа с диспетчерами и записи камер видеонаблюдения. Опрашиваются очевидцы случившегося и сотрудники аэропорта. Пострадавшими по делу признаны уже 22 человека.
Трагедия произошла в воскресенье, 5 мая. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва – Мурманск. Через 28 минут после вылета лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, но при аварийной посадке загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.
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