6 мая. Mossovetinfo.ru – Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом «Сухой Суперджет 100» в аэропорту Шереметьево, сообщается на официальном сайте СК РФ.



В качестве версий рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также лиц, проводивших техосмотр самолета, неисправность самолета, а также неблагоприятные метеорологические условия.



Следственная группа продолжает работать в аэропорту, изъяты для изучения бортовые самописцы, записи переговоров экипажа с диспетчерами и записи камер видеонаблюдения. Опрашиваются очевидцы случившегося и сотрудники аэропорта. Пострадавшими по делу признаны уже 22 человека.



Трагедия произошла в воскресенье, 5 мая. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва – Мурманск. Через 28 минут после вылета лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, но при аварийной посадке загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.