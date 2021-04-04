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Происшествия     04.04.2021 17:03

Следовавшая в Москву электричка сгорела в Калужской области

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Теги:  электричка  МЖД  прокуратура 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Электричка сгорела днем 4 апреля станции Малоярославец в Калужской области. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Произошло возгорание кабины машиниста электропоезда сообщением Малоярославец – Москва. Пассажиры были эвакуированы в другую жлектричку следующий по тому же маршруту, пострадавших нет. Калужская транспортная прокуратура проводит проверку.

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Карта места

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Теги: 
электричка  МЖД  прокуратура 

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