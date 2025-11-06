Следствие ходатайствует об аресте пенсионерки, толкнувшей ребенка на рельсы в метро

10 ноября — Mossovetinfo.ru — Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на убийство несовершеннолетней в столичном метро в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).



Следственный комитет сообщает, что по данным следствия, в дневное время 9 ноября 2025 года женщина 1961 года рождения, находясь на платформе станции «Таганская» Московского метрополитена, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь.



Отмечается, что в настоящее время ребенок находится под присмотром родственников. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает.



Подозреваемая в совершении указанного преступления задержана. Ей предъявлено обвинение.