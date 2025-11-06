Другие материалы
10.11.2025, 12:15
Следствие ходатайствует об аресте пенсионерки, толкнувшей ребенка на рельсы в метро
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на убийство несовершеннолет...
09.11.2025, 08:07
До 224 возросло число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах увеличилось с 188 до 224, про...
06.11.2025, 11:39
Обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими на Севере Москвы прокуратура взяла на контроль
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на севере М...