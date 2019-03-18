18 марта. Mossovetinfo.ru – Сообщение о взрывном устройстве, заложенном в телецентре «Останкино», оказалось ложным, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Проверка территории телецентра не выявила взрывных устройств или других опасных для людей предметов.



Ранее сообщалось, что в администрацию телецентра поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.