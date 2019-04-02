2 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудница полиции ранила себя в оружейной комнате ОВД «Арбат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, что при заступлении на дежурство сотрудница случайно выстрелила из пистолета, пуля попала в нее рикошетом. В настоящее время пострадавшая госпитализирована.



О тяжести ранения не сообщается. По факту случившегося проводится служебная проверка.