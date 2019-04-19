19 апреля. Mossovetinfo.ru – Основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках расследования дела о хищении у банка 7,5 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте СК РФ.



В сентябре 2018 года по заявлению Центробанка Арбитражный суд признал банк «Югра» банкротом. На момент отзыва лицензии, Хотину принадлежало 52,2% акций банка.



В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с просьбой об избрании Хотину меры пресечения.