Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     26.06.2019 08:57

Стало известно, чем серийный отравитель в Москве травил своих жертв

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  отравление  разбой  МВД 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Серийный отравитель, угощавший москвичей отравленной газировкой и грабивший их, подсыпал своим жертвам лекарственные препараты феназепам, клозапин и трамадол, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Данные препараты были обнаружены при обыске в квартире подозреваемого. Так же при обыске были обнаружены некоторые вещи жертв отравителя

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция установила еще трех жертв серийного отравителя, которые уже написали заявления в полицию. По версии следствия в общей сложности жертвами отравителя могли стать более 10 человек, а общий ущерб оценивается более чем в 140 тысяч рублей.

Сообщается, также, что следователи переквалифицировали один из эпизодов, предъявляемых подозреваемому со статьи «Кража» на статью «Разбой».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в серии отравлений и ограблений был задержан в Москве. Молодой человек угощал нетрезвых людей отравленной газировкой, а после того, как его жертвы впадали в полусонное состояние или теряли сознание, грабил их.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
отравление  разбой  МВД 

Возврат к списку

Лента новостей

08:57 Происшествия Стало известно, чем серийный отравитель в Москве травил своих жертв

08:20 Город (Москва и область) Более 500 новых автобусов запустили в Москве с начала года

08:10 Общество Похолодание и дожди ожидаются в Москве 26 июня

18:29 В России Пособие на детей с 1,5 до 3 лет увеличат с 50 до 10 тысяч рублей

16:21 Общество В ОП Москвы создан штаб по наблюдению за электронным голосованием на выборах в Мосгордуму

Актуальные материалы

15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро

10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru