26 июня. Mossovetinfo.ru – Серийный отравитель, угощавший москвичей отравленной газировкой и грабивший их, подсыпал своим жертвам лекарственные препараты феназепам, клозапин и трамадол, сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Данные препараты были обнаружены при обыске в квартире подозреваемого. Так же при обыске были обнаружены некоторые вещи жертв отравителя
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция установила еще трех жертв серийного отравителя, которые уже написали заявления в полицию. По версии следствия в общей сложности жертвами отравителя могли стать более 10 человек, а общий ущерб оценивается более чем в 140 тысяч рублей.
Сообщается, также, что следователи переквалифицировали один из эпизодов, предъявляемых подозреваемому со статьи «Кража» на статью «Разбой».
Ранее сообщалось, что подозреваемый в серии отравлений и ограблений был задержан в Москве. Молодой человек угощал нетрезвых людей отравленной газировкой, а после того, как его жертвы впадали в полусонное состояние или теряли сознание, грабил их.
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