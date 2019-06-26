26 июня. Mossovetinfo.ru – Серийный отравитель, угощавший москвичей отравленной газировкой и грабивший их, подсыпал своим жертвам лекарственные препараты феназепам, клозапин и трамадол, сообщается на официальном сайте МВД РФ.



Данные препараты были обнаружены при обыске в квартире подозреваемого. Так же при обыске были обнаружены некоторые вещи жертв отравителя



Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция установила еще трех жертв серийного отравителя, которые уже написали заявления в полицию. По версии следствия в общей сложности жертвами отравителя могли стать более 10 человек, а общий ущерб оценивается более чем в 140 тысяч рублей.



Сообщается, также, что следователи переквалифицировали один из эпизодов, предъявляемых подозреваемому со статьи «Кража» на статью «Разбой».



Ранее сообщалось, что подозреваемый в серии отравлений и ограблений был задержан в Москве. Молодой человек угощал нетрезвых людей отравленной газировкой, а после того, как его жертвы впадали в полусонное состояние или теряли сознание, грабил их.