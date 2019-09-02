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Происшествия     02.09.2019 09:10

Станция «Шаболовская» утром 2 сентября временно работала только на выход

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Станция «Шаболовская» Калужско-Рижской линии утром в понедельник, 2 сентября временно была закрыта для входа пассажиров и работала только на выход, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.

О причинах не сообщается. В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии метро утром, 2 сентября произошел сбой на южном участке линии.


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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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