2 сентября. Mossovetinfo.ru – Станция «Шаболовская» Калужско-Рижской линии утром в понедельник, 2 сентября временно была закрыта для входа пассажиров и работала только на выход, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.
О причинах не сообщается. В настоящее время станция работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии метро утром, 2 сентября произошел сбой на южном участке линии.
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