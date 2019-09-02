2 сентября. Mossovetinfo.ru – Станция «Шаболовская» Калужско-Рижской линии утром в понедельник, 2 сентября временно была закрыта для входа пассажиров и работала только на выход, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.



О причинах не сообщается. В настоящее время станция работает в штатном режиме.



Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии метро утром, 2 сентября произошел сбой на южном участке линии.