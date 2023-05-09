Другие материалы
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Происшествия
10.05.2023, 22:50
Строительные леса обрушились рядом со станцией МЦД «Кунцевская»
10 мая - Mossovetinfo.ru - Рядом со станцией МЦД «Кунцевская» произошло обрушение строительных лесов, - сообщила пресс-...
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Происшествия
09.05.2023, 22:30
Присяжные США признали Трампа виновным по делу о сексуальном насилии над писательницей Э. Джин Кэрролл
9 мая. Mossovetinfo.ru - Присяжные США признали писательницу Э. Джин Кэрролл подвергшейся сексуальному насилию со сто...
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Происшествия
09.05.2023, 21:46
Нет движения на части Арбатско-Покровской линии (3) - выделено 74 автобуса
9 мая - Mossovetinfo.ru - «Мосгортранс выделил 74 автобуса для компенсационного маршрута КМ от метро «Курская» до метр...