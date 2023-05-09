Строительные леса обрушились рядом со станцией МЦД «Кунцевская»

10 мая - Mossovetinfo.ru - Рядом со станцией МЦД «Кунцевская» произошло обрушение строительных лесов, - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.



«10 мая 2023 года в 21:23 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение об обрушении лесов по адресу: ул. Алексея Свиридова, д. 24. По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено, что рядом со станцией МЦД «Кунцевская» производились строительные работы. Произошло падение лесов», - говорится в сообщении.



Движение поездов не прерывалось, проводятся работы по ликвидации последствий падения лесов. Предварительно, в результате произошедшего пострадал один человек.