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Происшествия     13.09.2024 07:07

Суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом»

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Теги:  Росатом  взятка  имущество  арест 

13 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве Басманный суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги, сообщает РИА Новости.

Речь идет о сумме, которая превышает 100 млн рублей. Арест произведен в рамках дела о получении взятки и касается трех московских квартир, трех машин и одного машиноместа.

Большая часть имущества оформлена на жену Сахарова.

Ранее топ-менеджер был арестован за получение взятки в особо крупном размере.

Сахарову предъявили обвинение в получении взятки за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями в особо крупном размере.

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Теги: 
Росатом  взятка  имущество  арест 

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