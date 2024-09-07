Суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом»

13 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве Басманный суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги, сообщает РИА Новости.



Речь идет о сумме, которая превышает 100 млн рублей. Арест произведен в рамках дела о получении взятки и касается трех московских квартир, трех машин и одного машиноместа.



Большая часть имущества оформлена на жену Сахарова.



Ранее топ-менеджер был арестован за получение взятки в особо крупном размере.



Сахарову предъявили обвинение в получении взятки за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями в особо крупном размере.