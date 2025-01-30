Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы

31 января — Mossovetinfo.ru — Суд арестовал на два месяца замначальника управления внутренних дел по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола по делу о посредничестве во взятке экс-гендиректору букмекерской конторы «Фонбет» Сергею Анохину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.



Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что по делу Анохина задержали еще трех посредников, в том числе действующего и бывшего полицейских, а также адвоката.



О задержании в Москве бывшего главы «Фонбета» и экс-вице-президента Российского футбольного союза стало известно 29 января. По данным следствия, он передал взятку в 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов.



Директор букмекерской компании дал взятку в размере 60 млн руб. через цепочку посредников, пытаясь не допустить представления в следственные органы итогов расследования ФСБ и МВД по поводу хищения бюджетных средств на предыдущем месте работы, считает СК.



По версии следователей, 10 млн руб. получил глава одного из отделений управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) по Центральному автономному округу МВД Москвы, столько же планировалось передать оперативному сотруднику ФСБ, который вместе с одним из посредников поучаствовал в оперативном эксперименте. После передачи средств директор букмекерской конторы с другими посредниками были задержаны. Всем им предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК России, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы).