2 сентября. Mossovetinfo.ru – Никулинский районный суд Москвы не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, который взяли детей на несогласованную акцию протеста 3 августа, сообщает АГН «Москва».



С требованием лишить Хомских родительских прав в суд обратилась прокуратура. По мнению прокуратуры, своими действиями Хомские поставили детей под угрозу.



В свою очередь, Хомские заявили, что они просто гуляли с детьми по Москве и не принимали участия в протестной акции. Адвокат Хомских Татьяна Сустина, заявила, что все доводы прокуратуры несостоятельны, так как основываются только на данных из СМИ.



В результате суд отказался удовлетворить иск прокуратуры, однако вынес Хомским предупреждение.