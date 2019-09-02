2 сентября. Mossovetinfo.ru – Никулинский районный суд Москвы не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, который взяли детей на несогласованную акцию протеста 3 августа, сообщает АГН «Москва».
С требованием лишить Хомских родительских прав в суд обратилась прокуратура. По мнению прокуратуры, своими действиями Хомские поставили детей под угрозу.
В свою очередь, Хомские заявили, что они просто гуляли с детьми по Москве и не принимали участия в протестной акции. Адвокат Хомских Татьяна Сустина, заявила, что все доводы прокуратуры несостоятельны, так как основываются только на данных из СМИ.
В результате суд отказался удовлетворить иск прокуратуры, однако вынес Хомским предупреждение.
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