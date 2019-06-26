26 июня. Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы оставил без изменений меру пресечения сестрами Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.



Первоначально сестры были заключены в СИЗО, однако затем меру пресечения им изменили на «запрет совершения определенных действий». Конкретный перечень того, что запрещено делать сестрам Хачатурян неизвестен, однако известно, что им запрещено пользоваться мобильным телефоном и интернетом.



По просьбе следствия запрет продлен на месяц, до 28 июля.



Тело отца сестер Хачатурян было обнаружено в июле 2018 года в квартире на Алтуфьевском шоссе. На допросе сестры Хачатурян признались в совершении убийства и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий. Они были арестованы.



Следствие квалифицирует действия сестер Хачатурян как «убийство группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии. При этом было установлено, что сестры жили «в условиях многолетней психотравмирующей ситуации». Адвокаты заявляют, что на протяжении многих лет отец избивал сестер и подвергал их сексуальному насилию. По мнению защиты, сестры действовали в рамках необходимой обороны.