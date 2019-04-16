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Происшествия     16.04.2019 08:22

Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске

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Теги:  Московская область  Ядрово  мусорный полигон  Волоколамск  суд 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Подмосковья о закрытии мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском, следует из картотеки суда.

Иск о закрытии полигона поступил в суд в июне 2018 года. В марте 2018 года из-за выброса свалочного газа в Волоколамске госпитализировали 50 детей. Всего за помощью к врачам обратились более 400 детей и более 100 взрослых. Местные жители провели несколько митингов с требованием закрыть полигон. Из-за превышения содержания в воздухе сероводорода в городе был объявлен режим ЧС.

В конце мая 2018 года на полигон была доставлена установка для дегазации, были проведены работы по рекультивации полигона.


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Теги: 
Московская область  Ядрово  мусорный полигон  Волоколамск  суд 

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