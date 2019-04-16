16 апреля. Mossovetinfo.ru – Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Подмосковья о закрытии мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском, следует из картотеки суда.



Иск о закрытии полигона поступил в суд в июне 2018 года. В марте 2018 года из-за выброса свалочного газа в Волоколамске госпитализировали 50 детей. Всего за помощью к врачам обратились более 400 детей и более 100 взрослых. Местные жители провели несколько митингов с требованием закрыть полигон. Из-за превышения содержания в воздухе сероводорода в городе был объявлен режим ЧС.



В конце мая 2018 года на полигон была доставлена установка для дегазации, были проведены работы по рекультивации полигона.