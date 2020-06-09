9 июня. Mossovetinfo.ru – Таганский суд Москвы отправил по домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом.



Ефремов вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» позднее скончался в больнице.



Во вторник стало известно, что в анализах Ефремова обнаружены следы наркотиков.