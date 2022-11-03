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Происшествия     03.11.2022 13:03

Суд постановил выселить из двух домов в Серпухове семьи и матери бывшего главы района Шестуна

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Теги:  Шестун  семья  выселение 

3 ноября. Mossovetinfo.ru - Серпуховский городской суд Московской области удовлетворил гражданские иски подмосковного территориального управления Росимущества о выселении из двух домов в Серпухове семьи и матери бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, защита семьи бывшего главы Серпуховского района региона назвала это решение незаконным и необоснованным и намерена его обжаловать, - сообщает ТАСС в среду со ссылкой на супругу осужденного Юлия Шестун..

"Суд в Серпухове только что удовлетворил в полном объеме иски Росимущества о выселении нас с детьми из жилого дома, а также выселении 86-летней матери-инвалида Александра из ее дома в никуда. Нам дали восемь месяцев находиться в жилье, чтобы мы за это время самостоятельно подыскали себе другую жилплощадь", - сказала собеседница агентства. Защита семьи Шестуна намерена обжаловать это решение, назвав его незаконным и необоснованным.

В конце декабря 2020 года Подольский городской суд приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам колонии строго режима по делу о коррупции.

В 2019 году ИА МОССОВЕТ сообщало что у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна обнаружили 676 объектов недвижимости

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Теги: 
Шестун  семья  выселение 

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