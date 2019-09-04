4 сентября. Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы признал Евгения Коваленко виновным в применении насилия в отношении представителя власти, и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.



По версии следствия, Коваленко в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля бросил урну в сторону бойцов Росгвардии, которые задерживали других митингующих, а затем толкнул одного из бойцов.



Прокуратура требовала для Коваленко наказания в виде 5 лет лишения свободы. При этом суд отказался учитывать явку Коваленко с повинной, посчитав, что она была оформлена с нарушениями. Сам Коваленко признал, что бросил урну, но при этом заявил, что ни в кого не попал и не причинил никому вреда.