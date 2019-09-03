3 сентября. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы признал Данилу Беглеца виновным в нападении на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции 27 июля и приговорил его к двум годам заключения.



Прокурор требовал приговорить Беглеца к 3,2 годам заключения. Сам Беглец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также выразил готовность компенсировать пострадавшему сотруднику полиции моральный вред. В связи с этим, а также в связи с тем, что у него двое маленьких детей, Беглец просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.



Беглец был задержан в ходе расследования уголовного дела о «массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти», возбужденного Следственным комитетом после несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля.



Ранее сообщалось, что в отношении пяти человек, проходящих по данному делу, уголовное преследование было прекращено.