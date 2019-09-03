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Происшествия     03.09.2019 14:25

Суд приговорил к двум годам колонии Данилу Беглеца за нападение на полицейского в ходе акции 27 июля в Москве

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Теги:  суд  нападение на полицейского  приговор 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы признал Данилу Беглеца виновным в нападении на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции 27 июля и приговорил его к двум годам заключения.

Прокурор требовал приговорить Беглеца к 3,2 годам заключения. Сам Беглец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также выразил готовность компенсировать пострадавшему сотруднику полиции моральный вред. В связи с этим, а также в связи с тем, что у него двое маленьких детей, Беглец просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Беглец был задержан в ходе расследования уголовного дела о «массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти», возбужденного Следственным комитетом после несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля.

Ранее сообщалось, что в отношении пяти человек, проходящих по данному делу, уголовное преследование было прекращено.


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Теги: 
суд  нападение на полицейского  приговор 

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