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Происшествия     12.12.2022 17:35

Суд приговорил муниципального депутата Тверского района Москвы Хараидзе к 4 годам колонии

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Теги:  Хараидзе  суд  приговор  Тверской 

12 декабря, Тверской суд Москвы признал муниципального депутата депутата Тверского района Кетеван Хараидзе виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Судом установлен штраф в размере 700 тыс. руб. и подтвержден гражданский иск от потерпевшего, представителя застройщика Андрея Степанова, на 5 000 000 рублей, часть из которых, по версии следствия, были переданы Хараидзе жителем дома 6 по ул. Фадеева Гурамом Григоряном, осужденном в особом порядке в сентябре 2021 года к двум годам лишения свободы.

Также судом запрещено Хараидзе занимать государственные и муниципальные должности в течение двух лет.

Суд не принял десятки ходатайств стороны защиты, в том числе экспертные заключения предоставленные надлежащим образом экспертами опрошенными в суде.
Хараидзе была арестована вечером 17 июня 2021 года после многочасового обыска в ее квартире в конце которого в зимнем пальто были обнаружены две пятитысячные купюры из 5 миллионов переданных Степановым Григоряну 10 июня 2021 года. Деньги были оформлены в рамках ОРМ (Оперативно розыскного мероприятия). Хараидзе тогда заявила, что ей не известно откуда эти деньги и отказалась подписать протокол, вину свою в суде не признала.

Уголовное дело было заведено на том этапе предвыборной кампании в Госдуму 2021 года, когда Хараидзе была выдвинута в Госдуму одной из федеральных партий имеющей право выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей. В сентябре 2022 года Хараидзе, находившаяся более года под домашним арестом и под запретом пользоваться средствами электронной коммуникации, повторно была избрана от своего же округа муниципальным депутатом в Тверском районе Москвы.

Приговор не вступил в силу и его предполагается обжаловать в суде апелляционной инстанции.

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Теги: 
Хараидзе  суд  приговор  Тверской 

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