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Происшествия     10.06.2019 17:10

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии строго режима

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Теги:  полковник Захарченко  суд  приговор 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии строго режима, штрафу в 117 миллионов рублей, а также лишил звания.

Полковник Захарченко, который занимал должность заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, а также в воспрепятствовании следствию. Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. При обыске во время задержания в квартире Захарченко были обнаружены 8,5 миллиарда рублей, происхождение которых Захарченко не сумел объяснить.

Обвинение требовало для Захарченко 15,5 лет заключения и штрафа в 494,9 миллиона рублей.

Сам Захарченко заявил, что виновным себя не считает, его адвокаты намерены обжаловать приговор.


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Теги: 
полковник Захарченко  суд  приговор 

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