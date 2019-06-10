Другие материалы
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Происшествия
10.06.2019, 17:10
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии строго режима
10 июня. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии строго режима, штрафу в 117 миллионов рублей, а также лишил звания. Полковник За...
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Происшествия
10.06.2019, 13:38
Экс-глава республики Коми Гайзер приговорен к 11 годам заключения
10 июня. Mossovetinfo.ru – Экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер признан виновным в участии в преступном сообществе и коррупции и приговорен к 11 годам колонии строго режима и штрафу в 160 милл...
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Происшествия
10.06.2019, 10:52
Эксперты не нашли следов наркотиков на руках журналиста Голунова
10 июня. Mossovetinfo.ru – Эксперты не наши следов наркотиков на контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста Ивана Голунова, сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу правозащитной организа...