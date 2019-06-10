10 июня. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии строго режима, штрафу в 117 миллионов рублей, а также лишил звания.



Полковник Захарченко, который занимал должность заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, а также в воспрепятствовании следствию. Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. При обыске во время задержания в квартире Захарченко были обнаружены 8,5 миллиарда рублей, происхождение которых Захарченко не сумел объяснить.



Обвинение требовало для Захарченко 15,5 лет заключения и штрафа в 494,9 миллиона рублей.



Сам Захарченко заявил, что виновным себя не считает, его адвокаты намерены обжаловать приговор.