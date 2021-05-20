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Происшествия     20.05.2021 17:50

Суд приговорил серийного отравителя Сабанова к 16 годам колонии

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Теги:  суд  отравление  приговор 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Басманный районный суд Москвы приговорил серийного отравителя Мурата Сабанова к 16 годам колонии строгого режима.

Сабанов признан виновным в разбое, краже с банковского счета, похищении паспорта и мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

Уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов был задержан полицией в июне 2019 года по подозрению в отравлении более 20 человек. При обыске в его квартире были найдены лекарственные препараты феназепам, клозапин и трамадол, которыми Сабанов травил своих жертв.

Суд установил, что Сабанов знакомился в центре Москвы с теми, кто употреблял алкоголь, втирался к ним в доверие, угощал их отравленной газировкой, либо подсыпал препараты, угнетающие центральную нервную систему в их бутылки. Когда препараты начинали действовать, Сабанов похищал у своих жертв деньги, часы, мобильные телефоны и банковские карты.

В общей сложности жертвами Сабанова стали более 30 человек, пятерым причинен серьезный ущерб здоровью, общий ущерб составил более 1 миллиона рублей.

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Теги: 
суд  отравление  приговор 

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