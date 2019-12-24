24 декабря. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы приговорил участника беспорядков в Москве Сергея Суровцева к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Суровцев признан виновным в «Применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни».
Согласно данным обвинения, в ходе массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии. После этого Суровцев пытался блокировать передвижения других правоохранителей. Позднее он скрылся в толпе. Личность Суровцева была установлена на основании изучения записей камер видеонаблюдения и показаний свидетелей.
По делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 года и применении насилия в отношении представителей власти уже осуждено более 15 человек. Они получили наказания в виде штрафов, а также условных или реальных сроков лишения свободы. При этом, дело о массовых беспорядках было закрыто, все осужденные признаны виновными только в применении насилии в отношении правоохранителей.
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