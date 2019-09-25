25 сентября. Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы продлил до 27 декабря меры пресечения двум участникам несанкционированных акций в Москве Егору Жукову и Самарридину Раджабову.
Раджабов обвиняется в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. По версии следствия в ходе беспорядков он бросил бутылку с водой в сотрудника Росгвардии. Ранее он был арестован и помещен в СИЗО.
Студент ВШЭ Егор Жуков первоначально также обвинялся в участии в массовых беспорядках, однако позднее это обвинение с него было снято, но против него было возбуждено дело об экстремизме, в связи с некоторыми публикациями Жукова в интернете. Жуков, который также был первоначально помещен в СИЗО, позднее был отпущен судом под домашний арест.
Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, в акции приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации.
Следственный комитет возбудил по итогам акции уголовные дела по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти».
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