16 апреля. Mossovetinfo.ru – Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство Варвары Карауловой об условно-досрочном освобождении.



Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова в декабре 2016 года была осуждена Московским окружным военным судом на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» (ИГ). Также Караулову приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. В марте 2016 года Верховный суд РФ отклонил апелляцию адвокатов Карауловой и оставил в силе приговор Московского окружного военного суда.



Представители прокуратуры и исправительного учреждения выступили против удовлетворения ходайства адвокатов Карауловой об УДО. В то же время с обращением, в поддержку ходатайства Карауловой в суд обратилась уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



Согласно решению суда, Караулова обязана ежемесячно отмечаться в надзорных органах и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения условий УДО, Караулова будет возвращена в колонию и продолжит отбывать наказание.