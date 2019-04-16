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Происшествия     16.04.2019 14:44

Суд удовлетворил ходатайство Варвары Карауловой об УДО

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Теги:  Варвара Караулова  суд  УДО 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство Варвары Карауловой об условно-досрочном освобождении.

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова в декабре 2016 года была осуждена Московским окружным военным судом на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» (ИГ). Также Караулову приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. В марте 2016 года Верховный суд РФ отклонил апелляцию адвокатов Карауловой и оставил в силе приговор Московского окружного военного суда.

Представители прокуратуры и исправительного учреждения выступили против удовлетворения ходайства адвокатов Карауловой об УДО. В то же время с обращением, в поддержку ходатайства Карауловой в суд обратилась уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Согласно решению суда, Караулова обязана ежемесячно отмечаться в надзорных органах и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения условий УДО, Караулова будет возвращена в колонию и продолжит отбывать наказание.


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Теги: 
Варвара Караулова  суд  УДО 

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