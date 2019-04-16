16 апреля. Mossovetinfo.ru – Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство Варвары Карауловой об условно-досрочном освобождении.
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова в декабре 2016 года была осуждена Московским окружным военным судом на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» (ИГ). Также Караулову приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. В марте 2016 года Верховный суд РФ отклонил апелляцию адвокатов Карауловой и оставил в силе приговор Московского окружного военного суда.
Представители прокуратуры и исправительного учреждения выступили против удовлетворения ходайства адвокатов Карауловой об УДО. В то же время с обращением, в поддержку ходатайства Карауловой в суд обратилась уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Согласно решению суда, Караулова обязана ежемесячно отмечаться в надзорных органах и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения условий УДО, Караулова будет возвращена в колонию и продолжит отбывать наказание.
15:17 В России Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
14:44 Происшествия Суд удовлетворил ходатайство Варвары Карауловой об УДО
14:18 Город (Москва и область) Строительство дома по реновации на востоке Москвы завершат в следующем году
13:42 Город (Москва и область) Названы самые опасные станции московского метро
13:07 Город (Москва и область) Остановки движения на красной ветке удалось избежать - метро
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»