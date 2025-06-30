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Происшествия     01.07.2025 18:50

Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора на 4 месяца

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Теги:  Sputnik Азербайджан  журналисты  задержание  арест  Баку  Картавых  Белоусов  МИД  суд 

1 июля — Mossovetinfo.ru — Хатаинский районный суд Баку арестовал на 4 месяца главу редакции агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщает во вторник азербайджанское агентство АПА.

Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджана мошенничество с причинением крупного ущерба, незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере и легализация имущества, полученного преступным путем.

Картавых и Белоусов были задержаны накануне, в понедельник, в офисе информационного агентства Sputnik Азербайджан, МВД Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства с задержанием нескольких человек в офисе агентства.

В понедельник, 30 июня, посол Азербайджана Рахман Мустафаев был вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.

Во вторник, 1 июня, МИД РФ вызванному в МИД послу Азербайджана вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов, сообщает официальный информканал МИД.

В ходе встречи с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузиным Послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений.

Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов И.Н.Картавых и Е.В.Белоусова.

По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было подчёркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершённых в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана.

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Теги: 
Sputnik Азербайджан  журналисты  задержание  арест  Баку  Картавых  Белоусов  МИД  суд 

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