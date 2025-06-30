1 июля — Mossovetinfo.ru — Хатаинский районный суд Баку арестовал на 4 месяца главу редакции агентства Sputnik Азербайд...

1 июля — Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд признал виновным по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей бывшего замминистра ...