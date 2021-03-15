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Происшествия     15.03.2021 14:32

Суд в Москве приговорил банкира Кузьмина к 9 годам колонии

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Теги:  суд  банки  Олег Кузьмин  приговор  вывод средств 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина к 9 годам колонии строго режима, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Суд признал Кузьмина виновным в выводе более 40 миллиардов рублей по подложным документам и организации преступного сообщества.

Согласно данным обвинения в 2013-2014 годах Кузьмин по подложным документам, осуществил переводы в иностранной валюте на сумму более 40 миллиардов рублей со счетов своего банка на счета «Молдиндконбанка», который не являлся российским резидентом. В качестве оснований для переводов Кузьмин указал заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов.

В 2014 году банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии.

Помимо 9 лет колонии Кузьмина приговорили к штрафу в 1 миллион рублей. Также суд конфисковал у Кузьмина денежные средства в рублях и иностранной валюте, два автомобиля и два мотоцикла.

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Теги: 
суд  банки  Олег Кузьмин  приговор  вывод средств 

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