Суд в Москве признал недействительным раздел квартиры 43,3 кв. м на на 320 микродолей

11 ноября, Mossovetinfo.ru Решением Хорошевского районного суда г. Москвы удовлетворены в полном объеме исковые требования прокурора о мнимости сделок дарения при отчуждении долей в квартире на ул. Маршала Новикова на основании которых лицами приобретено право собственности. Суд удовлетворил иск прокурора о признании договоров дарения микродолей недействительными, прекращении права собственности и снятии фиктивно зарегистрированных в квартире лиц с регистрационного учета.



"В ходе проверки установлено, что двухкомнатная квартира общей площадью 43,3 кв. м разделена на доли, при этом одна из них разделена еще на 320 микродолей, которые в период с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. на основании договоров дарения приобрели в собственность 286 граждан", - сообщает прокуратура Москвы.



В сообщении прокуратуры отмечается, что "наличие у сособственников незначительных долей (0,31%) предоставило им право регистрировать в квартире иных лиц в неограниченном количестве, при отсутствии возможности предоставления указанным лицам в пользование изолированного жилого помещения, соразмерного их долям в праве собственности". В жилом помещении зарегистрированы, но не проживают 290 лиц.



По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества при получении выплат и фиктивной регистрации граждан по месту жительства.



Исполнение решения суда, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Москвы.