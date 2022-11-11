 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     11.11.2022 13:16

Суд в Москве признал недействительным раздел квартиры 43,3 кв. м на на 320 микродолей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  прокуратура  квартира  микродоли  суд 

11 ноября, Mossovetinfo.ru Решением Хорошевского районного суда г. Москвы удовлетворены в полном объеме исковые требования прокурора о мнимости сделок дарения при отчуждении долей в квартире на ул. Маршала Новикова на основании которых лицами приобретено право собственности. Суд удовлетворил иск прокурора о признании договоров дарения микродолей недействительными, прекращении права собственности и снятии фиктивно зарегистрированных в квартире лиц с регистрационного учета.

"В ходе проверки установлено, что двухкомнатная квартира общей площадью 43,3 кв. м разделена на доли, при этом одна из них разделена еще на 320 микродолей, которые в период с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. на основании договоров дарения приобрели в собственность 286 граждан", - сообщает прокуратура Москвы.

В сообщении прокуратуры отмечается, что "наличие у сособственников незначительных долей (0,31%) предоставило им право регистрировать в квартире иных лиц в неограниченном количестве, при отсутствии возможности предоставления указанным лицам в пользование изолированного жилого помещения, соразмерного их долям в праве собственности". В жилом помещении зарегистрированы, но не проживают 290 лиц.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества при получении выплат и фиктивной регистрации граждан по месту жительства.

Исполнение решения суда, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Москвы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  прокуратура  квартира  микродоли  суд 

Возврат к списку

Лента новостей

13:16 Происшествия Суд в Москве признал недействительным раздел квартиры 43,3 кв. м на на 320 микродолей

09:01 Общество Квартиры в Москве получили за 10 лет 6,7 тыс. детей-сирот

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

09:15 Происшествия В больнице скончалась девочка накануне выброшенная матерью из окна 11 этажа в Москве

09:02 Город (Москва и область) Интервалы движения на южном участке салатовой ветки метро временно увеличили из-за человека на путях

Актуальные материалы

09:04 Город (Москва и область) С 12 ноября до весны 2023 года закроют метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово»

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru