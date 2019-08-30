30 августа. Mossovetinfo.ru – Басманный районный суд Москвы зачочно арестовал бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.



Уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года. Михеев и его подельники обвинялись в хищении 172 миллионов рублей, которые были выделены в качестве кредита на реконструкцию Волгоградского моторостроительного завода. Деньги эти Михеев с соучастниками похитил.



Кроме того, Михеев обвиняется в попытке хищения 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел Волгопромбанк, принадлежавший Михееву.



Обвинение Михееву было предъявлено в январе 2019 года, однако в настоящее время он находится за пределами России. В связи с этим Михеев объявлен в международный розыск.