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Происшествия     30.08.2019 13:52

Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве

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Теги:  Госдума  суд  мошенничество  арест 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Басманный районный суд Москвы зачочно арестовал бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года. Михеев и его подельники обвинялись в хищении 172 миллионов рублей, которые были выделены в качестве кредита на реконструкцию Волгоградского моторостроительного завода. Деньги эти Михеев с соучастниками похитил.

Кроме того, Михеев обвиняется в попытке хищения 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел Волгопромбанк, принадлежавший Михееву.

Обвинение Михееву было предъявлено в январе 2019 года, однако в настоящее время он находится за пределами России. В связи с этим Михеев объявлен в международный розыск.


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Теги: 
Госдума  суд  мошенничество  арест 

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