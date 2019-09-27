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Происшествия     27.09.2019 11:24

Суд в Подмосковье приговорил члена банды к 17 годам заключения за убийства

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Теги:  Московская область  суд  Мособлсуд  банда  убийства  приговор 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский областной суд признал гражданина Таджикистана Бехзода Носирова виновным в совершении ряда преступлений и приговорил его к 17 годам колонии строго режима, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Носиров был признан виновным в совершении убийств, покушений на убийства и участии в банде.

По данным следствия, в 2009 году двое уроженцев Таджикистана создали банду и вовлекли в нее несколько соотечественников, в том числе Носирова. Банда была создана для совершения убийств с целью устрашения и завладения чужим имуществом. В 2009 году Носиров принял участие в убийстве одного и покушении на убийство еще 4 граждан. В 2010 году Носиров с соучастниками убили двух соотечественников в Пушкинском районе Подмосковья.

Правоохранители вышли на след банды в 2017 году и задержали ее участников. К этому моменту один из организаторов банды был уже мертв.

В ходе предварительного следствия с Носировым было заключено досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.


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Теги: 
Московская область  суд  Мособлсуд  банда  убийства  приговор 

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