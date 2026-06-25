Суд в приговорил мужчину к 14 годам за шпионаж в московском регионе в пользу украинских спецслужб

2 июля — Mossovetinfo.ru — Решением суда наказание в виде 14 лет колонии строгого режима назначено жителю Тверской области, который признан виновным в совершении государственной измены. Приговор в законную силу не вступил.



Противоправная деятельность гражданина РФ 1989 г.р., совершившего государственную измену в форме шпионажа, собиравшего сведения в московском регионе, была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена, сообщает УФСБ.



«Установлено, что житель Верхневолжья в иностранном мессенджере телеграмм вступил в контакт с представителем спецслужб Украины, осуществил сбор и передачу сведений, которые могли быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации. Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области расследовано уголовное дело по ст. 275 УК России (Совершение государственной измены в форме шпионажа)», - отмечается в пресс-релизе УФСБ.



Также сегодня, 2 июля, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео с показаниями одного из фигурантов дела о подготовке теракта в тульской воинской части. Фотографии военных объектов были переданы сотруднику главного управления разведки минобороны Украины с помощью флеш-накопителя через украинское посольство в Грузии. ЦОС ФСБ сообщил, что вступил в законную силу обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда участникам организованной группы граждан РФ: Корнееву Р.А., 1970 г.р., Плитчуку Т.Ю., 1994 г.р., Мирзояну О.А., 1988 г.р., за совершение государственной измены в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Установлено, что указанные лица посредством мессенджера Telegram установили и поддерживали отношения с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора они планировали совершить террористический акт в г. Тула на территории воинской части.

Решением суда осужденным назначены длительные сроки лишения свободы на срок 17 - 22 года.



Также 2 июля ФСБ РФ на территории Республики Крым задержаны граждане РФ, 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.



Ранее, 30 июня, Саратовский областной суд приговорил к 14 годам колонии уроженца Волгограда, который собирал на территории Саратова информацию о важных объектах и передавал украинским спецслужбам, за что получал деньги. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.



Также 30 июня Самарский областной суд приговорил местного жителя к 13,5 года колонии за передачу иностранной организации данных о передвижении военной техники и работе железнодорожного узла на территории региона. Он признан виновным в госизмене, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.



30 июня ТАСС сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа требует от американских разведывательных ведомств объединить данные всех лиц, подозреваемых в шпионаже на другие государства, и передать их в аппарат Национальной разведки. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По ее сведениям, аппарат Национальной разведки, координирующий деятельность всех 18 спецслужб США, в последние месяцы предпринимает активные попытки консолидировать упомянутые данные. В ведомстве хотят получить информацию не только о вероятных шпионах, но и о возможных целях их вербовки.