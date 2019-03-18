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Происшествия     18.03.2019 11:21

Суд вынес приговор по делу о трагедии на Сямозере

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Теги:  Сямозеро  Карелия  дети  гибель  суд  приговор 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Петрозаводский городской суд вынес приговоры обвиняемым по делу о гибели детей на карельском Сямозере, сообщает РИА Новости.

Бывший директор детского лагеря Елена Решетова и бывший координатор Вадим Виноградов получили по 9,5 лет колонии общего режима. Инструктор Валерий Круподерщиков приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, однако в связи с истечением срока давности он был освобожден.

Еще трое фигурантов дела – инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и исполняющая обязанности руководителя управления Людмила Котович - были признаны невиновными. Суд счел, что их вина не доказана.

18 июня 47 детей из Москвы, отдыхавших в лагере, в сопровождении четырех взрослых инструкторов отправились на лодочную экскурсию. В результате поднявшегося шторма лодки перевернулись и затонули. Погибли 14 детей. Еще 36 детей пострадали.


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Теги: 
Сямозеро  Карелия  дети  гибель  суд  приговор 

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