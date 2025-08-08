Свыше 24,4 тысяч потерпевших от дистанционных хищений зарегистрировано в Москве за 7 месяцев

23 августа — Mossovetinfo.ru — Согласно статистическим данным за 7 месяцев 2025 года зарегистрировано свыше 24,4 тысяч потерпевших от дистанционных хищений денежных средств (ст. 158, 159 УК РФ), сообщила прокуратура Москвы.



«Жертвами телефонных аферистов чаще становились женщины (13741), остальные преступления совершены в отношении мужчин и организаций.

Чаще от дистанционных хищений страдают пожилые люди старше 66 лет – 5574 потерпевших», - говорится в сообщении.



Отмечается следующий возрастной состав потерпевших: в возрасте 18-25 лет - 4371, 26 - 35 – 3094, 36-45 – 4222, 46-55 – 3067, 56-65 – 2599, несовершеннолетние – 173.