27 февраля. Mossovetinfo.ru – Таксист ранил ножом мужчину на юге Москвы, после чего скрылся, сообщает телеканал РЕН ТВ, со ссылкой на очевидцев происшествия.
Инцидент произошел в районе Варшавского шоссе. Сообщается, что нападавший нанес мужчине несколько ударов ножом, после чего сел в свою машину и уехал. Пострадавший был госпитализирован в одну из московских больниц.
По данным столичного ГУВД нападение произошло в результате конфликта двух водителей. В городе введен план «Перехват», ведется розыск нападавшего.
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