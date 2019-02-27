27 февраля. Mossovetinfo.ru – Таксист ранил ножом мужчину на юге Москвы, после чего скрылся, сообщает телеканал РЕН ТВ, со ссылкой на очевидцев происшествия.



Инцидент произошел в районе Варшавского шоссе. Сообщается, что нападавший нанес мужчине несколько ударов ножом, после чего сел в свою машину и уехал. Пострадавший был госпитализирован в одну из московских больниц.



По данным столичного ГУВД нападение произошло в результате конфликта двух водителей. В городе введен план «Перехват», ведется розыск нападавшего.