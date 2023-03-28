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Происшествия     02.04.2023 19:49

ТАСС: СВУ, сработавшее в Петербурге, было спрятано в статуэтку, которую подарили погибшему военкору Владлену Татарскому

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Теги:  Санкт-Петербург  Владлен Татарский  КИБЕР ФРОНТ Z  взрыв  безопасность  статуэтка 

2 апреля, Mossovetinfo.ru - СВУ, сработавшее в Петербурге, было спрятано в статуэтку, которую подарили погибшему военкору Владлену Татарскому, - сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Кроме погибшего есть еще 16 человек пострадавших, которых осматривают медицинские работники.

Взрыв в в Санкт-Петербурге произошел в ходе мероприятия КИБЕР ФРОНТ Z, на встрече обсуждалась работа военных корреспондентов в зоне боевых действий, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ, со ссылкой на информацию Telegram-канала КИБЕР ФРОНТ Z.

"Уважаемые друзья и коллеги. Во время нашего очередного мероприятия в арендованном нами кафе, произошел теракт. Мы принимали определенные меры безопасности, но к сожалению их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского. Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные пронесут наказание. К сожалению больше пока ничего вам сказать не можем", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее канал сообщал, что "в воскресенье, 2 апреля, в штабе общественной организации КИБЕР ФРОНТ Z состоится встреча, на которой обсудят работу военных корреспондентов в зоне боевых действий.
Специальным гостем мероприятия станет известный военкор и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин). Он поделится собственным опытом и подробно расскажет, каково работать в горячих точках и вести репортажи под градом пуль.
Мероприятие пройдет в штабе КИБЕР ФРОНТА Z, в Санкт-Петербурге, по адресу Университетская набережная, дом 25. Встреча начнется в 17:00. Вход для всех желающих свободный".

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Теги: 
Санкт-Петербург  Владлен Татарский  КИБЕР ФРОНТ Z  взрыв  безопасность  статуэтка 

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