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Происшествия     31.05.2021 11:57

Тела двух детей и двух взрослых нашли в квартире многоэтажного дома в Подмосковье

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Теги:  СК РФ  гибель  поножовщина  убийство  уголовное дело 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Тела 40-летней женщины, 42-летнего мужчины и двух детей 17 и 11 лет были обнаружены в закрытой квартире в подмосковном Щелково, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

На телах женщины и детей обнаружены многочисленные колото-резанные ранения, на теле мужчины видимых повреждений не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», назначены экспертизы, изъяты гаджеты погибших. Допрашиваются родственники погибших, собирается характеризующий семью материал, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.


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Теги: 
СК РФ  гибель  поножовщина  убийство  уголовное дело 

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