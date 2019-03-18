18 марта. Mossovetinfo.ru – Телецентр «Останкино» проверяют после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщение о заложенной бомбе поступило в администрацию телецентра.
Ранее были отмечены две волны сообщений о заложенных взрывных устройствах на различных объектах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Ни в одном случае сообщения не подтвердились.
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