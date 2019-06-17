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Происшествия     17.06.2019 16:44

Телецентр «Останкино» проверяют после сообщения о заложенной бомбе

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Теги:  терроризм  угроза взрыва  телецентр «Останкино» 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Московский телецентр «Останкино» проверяют после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщение поступило на электронную почту телецентра. Специалисты проверяют все помещения. Эвакуация сотрудников пока не проводится.

Волна сообщений о минированиях различных зданий и учреждений началась в России в январе и охватила практически все регионы страны. В ходе проведенных проверок все сообщения оказались ложными, взрывных устройств ни в одном случае обнаружено не было.


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Теги: 
терроризм  угроза взрыва  телецентр «Останкино» 

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