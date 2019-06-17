17 июня. Mossovetinfo.ru – Московский телецентр «Останкино» проверяют после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Сообщение поступило на электронную почту телецентра. Специалисты проверяют все помещения. Эвакуация сотрудников пока не проводится.
Волна сообщений о минированиях различных зданий и учреждений началась в России в январе и охватила практически все регионы страны. В ходе проведенных проверок все сообщения оказались ложными, взрывных устройств ни в одном случае обнаружено не было.
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