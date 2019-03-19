19 марта. Mossovetinfo.ru – Тело мужчины было обнаружено на скамейке возле дома № 30 по улице Большая Полянка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Возле тела мужчины был обнаружен охотничий карабин. По предварительной информации мужчина покончил с собой.