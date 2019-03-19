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Происшествия     19.03.2019 12:53

Тело мужчины обнаружено на скамейке в центре Москвы

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Теги:  происшествия  смерть 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Тело мужчины было обнаружено на скамейке возле дома № 30 по улице Большая Полянка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Возле тела мужчины был обнаружен охотничий карабин. По предварительной информации мужчина покончил с собой.


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Теги: 
происшествия  смерть 

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