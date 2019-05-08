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Происшествия     08.05.2019 09:19

Тело сержанта полиции было обнаружено неподалеку от Красной площади

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Теги:  полиция  смерть 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Ночью недалеко от Красной площади было обнаружено тело сержанта полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тела полицейского. Сообщается, что ночью он находился на службе.

По предварительной информации полицейский покончил с собой. Обстоятельства случившегося выясняются.


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Теги: 
полиция  смерть 

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