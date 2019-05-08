8 мая. Mossovetinfo.ru – Ночью недалеко от Красной площади было обнаружено тело сержанта полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.



В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тела полицейского. Сообщается, что ночью он находился на службе.



По предварительной информации полицейский покончил с собой. Обстоятельства случившегося выясняются.